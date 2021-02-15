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Сечин назвал среднюю зарплату в "Роснефти"

Она превышает 80 тыс. рублей в месяц, рассказал глава компании
Глава "Роснефти" Игорь Сечин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава "Роснефти" Игорь Сечин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Средняя заработная плата сотрудников "Роснефти" превышает 80 тыс. рублей в месяц, заявил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"В целом, она [зарплата] превышает 80 тыс. [рублей] примерно в месяц", - сказал Сечин, отвечая на вопрос главы государства о средней зарплате в компании.

Сечин уточнил, что уровень заработной платы зависит от квалификации работников, а также от работы на промыслах и перерабатывающих мощностях. "Те, кто работает, они, Владимир Владимирович, зарабатывают очень прилично. Буровики высоких разрядов, профессиональные менеджеры, сотрудники, которые имеют высокие квалификации, они держатся за работу, и у нас текучесть очень низкая", - добавил глава "Роснефти".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСечин, Игорь Иванович
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