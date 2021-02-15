На Украине заявили, что пока не откажутся от импорта электроэнергии из РФ

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Украина не откажется от импорта электроэнергии из РФ до конца текущего отопительного сезона. Об этом заявил в понедельник глава правления энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"До конца отопительного сезона мы не ожидаем никаких ограничений технического импорта (электроэнергии из РФ), - сказал он в ходе форума "Украина 30. Платежки", добавив, что поставки российской электроэнергии помогают "закрывать баланс в энергосистеме".

При этом глава компании сказал также, что ситуация с потребностью закупать за рубежом электричество изменится во второй половине марта-в апреле после того, как страна ввезет уголь, а также будут подключены после ремонта энергоблоки тепло- и атомных электростанций и увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии. В этой связи он назвал некорректной точку зрения о том, что "импорт, который сейчас идет в энергосистему, лишний и ненужный".

Кудрицкий заверил, что после присоединения Украины к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) украинская энергетика будет отсоединена от рынков России и Белоруссии и не будет необходимости в импорте электроэнергии из этих стран.

Ранее сегодня крупнейшие украинские теплоэлектроцентрали потребовали от правительства страны запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии и отменить ценовые ограничения тарифов. Игнорирование этих просьб, уверены ТЭЦ, может привести к срыву этого отопительного сезона и поставит под угрозу подготовку к следующему. А пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в понедельник процитировала руководителя ведомства Петра Котина, заявившего о готовности отказаться от электроэнергии из РФ в связи с подключением к энергосистеме страны второго энергоблока Хмельницкой АЭС после завершения планового ремонта, длившегося почти полгода.

С 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля - из России. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания. Из России Украина начала импортировать электроэнергию на коммерческих условиях, затем Киев запросил у российской стороны так называемую аварийную помощь - дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме страны.