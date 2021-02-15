"Газпром" снизил экспорт газа в Европу на 7,9%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Газпром" в 2020 году снизил экспорт газа в Европу на 7,9%, до 135,732 млрд куб. м против 147,4 млрд куб. м в 2019 году, говорится в отчете компании.

Регион Западной Европы, куда "Газпром" включает и Турцию, остается крупнейшим рынком сбыта для газового холдинга. Холдинг увеличил поставки газа в Турцию на 5,7% по сравнению с 2019 годом - до 16,399 млрд куб. м

Основными потребителями российского газа в регионе являются Германия (по итогам 2020 года поставки упали на 14% - до 45,844 млрд куб. м), Австрия (-6,9%, до 13,215 млрд куб. м), Италия (-5,89%, до 20,799 млрд куб. м) и Франция (- 11%, до 12,388 млрд куб. м).

Поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" (начались в декабре 2019 года и составили 0,328 млрд куб. м) по итогам 2020 года достигли 4,101 млрд куб. м.

Доходы членов правления "Газпрома"

Доходы членов правления "Газпрома", в состав которого входят 14 человек, в 2020 году выросли на 28,5% по сравнению с 2019 годом, до 1,711 млрд рублей. Годом ранее общее вознаграждение членов правления "Газпрома" составило 1,331 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев 2020 года доходы членов правления "Газпрома" выросли почти на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысили 1,4 млрд рублей. В холдинге тогда пояснили, что это связано с выплатой премий на фоне важных событий конца 2019 года - начала 2020 года: урегулированием споров с Украиной, запуском "Силы Сибири" и "Турецкого потока".

Согласно отчету компании, суммарная заработная плата членов правления в прошлом году составила 710,761 млн рублей против 821,064 млн рублей в 2019 году, сумма премий выросла до 902,571 млн рублей с 479,583 млн рублей в 2019 году. Доходы включают заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления ПАО "Газпром".