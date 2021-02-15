Глава Псковской области сообщил, что региону на газификацию требуется 1,2 млрд рублей

ПСКОВ, 15 февраля. /ТАСС/. Псковской области требуется 1,2 млрд рублей, чтобы выполнить накопившиеся перед населением обязательства по газификации населенных пунктов и домовладений. Темпы газификации области на данный момент в три раза ниже общероссийских, поэтому региону требуется 48 лет, чтобы выполнить эту работу, сообщил в понедельник губернатор Михаил Ведерников, выступая на онлайн-совещании о газификации регионов.

Для Псковской области тема газификации является крайне актуальной. В регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов, по этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и медучреждений. По оценке "Газпрома", уровень газификации региона - 44,2%, что существенно ниже среднероссийского значения в 70,1%. По данным псковских чиновников, регион газифицирован на 54,5%.

"Несмотря на приложенные усилия, темпы газификации отстают от среднероссийских. Если в целом по стране рост составил порядка 3%, у нас добавился всего 1%. Основной причиной этого являются нерешенные вопросы строительства распределительных сетей и подведение газа непосредственно к домовладениям. За период с 2011-го по 2020 год у Псковской области накопились обязательства в размере 1,2 млрд рублей. А финансовые возможности региона позволяют выделять ежегодно не более 25 млн рублей", - сказал Ведерников.

Он также отметил, что в условиях бюджетного дефицита и предельного размера госдолга, "увеличение расходов на эти цели не представляется возможным". "Если двигаться такими темпами, мы свои обязательства выполним только через 48 лет. В дополнение к этому еще 800 млн рублей необходимо предусмотреть в рамках новой пятилетней программы. И такие расходы для нашего региона являются неподъемными", - пояснил глава региона.

Темпы газификации

Выступая в понедельник на онлайн-совещании о газификации регионов, Ведерников отметил, что за последние 15 лет уровень газификации Псковской области вырос в 1,6 раза. При этом на реализацию региональной программы газификации было направлено 1,3 млрд рублей из областного бюджета. "Уровень газификации вырос с 33% до 54,5%. Это значительный прогресс, но при этом среднероссийского значения достичь не удалось. На сегодняшний день из 26 муниципальных образований газифицированы только 15", - пояснил губернатор.

По его словам, темпы газификации региона снизились из-за роста просроченной дебиторской задолженности муниципальных предприятий. "С 2017 года основные усилия администрации были направлены на решение этой проблемы. В июне 2019 года мы подписали новый десятилетний план-график погашения просроченной задолженности в сумме почти полмиллиарда рублей. Этот график мы строго соблюдаем, и на 1 января 2021 года сумма долга снизилась до 354 млн рублей", - отметил Ведерников. В начале 2020 года псковские чиновники сообщали о том, что задолженность Псковской области перед "Газпромом" составляет более 800 млн рублей.

Губернатор также добавил, что благодаря существенному снижению долгов перед "Газпромом" в регионе возобновился ряд социальных программ, которые реализует компания. "В декабре прошлого года мы утвердили новую пятилетнюю программу развития газоснабжения и газификации региона. И более того, возобновилась реализация программ "Газпром - детям". Уже в этом году будет построено 11 пришкольных стадионов. По новой программе магистральные трубопроводы будут протянуты во все районные центры региона, инвестиции запланированы в объеме 8,4 млн рублей", - сказал глава региона.

Поддержка населения

Ведерников добавил, что стоимость за подведение газа к домовладению составляет от 100 тыс. рублей, а в ряде случаев достигает 1 млн рублей. "Жителям небогатого региона такие деньги найти сложно. А учитывая, что мы граничим с Европой, где газифицированы практически все приграничные населенные пункты, для местных жителей видеть такую разницу больно и обидно. Комплексное решение вопроса подключения домовладений позволит существенно и в сжатые сроки нарастить темпы газификации. По нашим расчетам, если будут построены все распредсети, предусмотренные обязательством региона до 2020 года, уровень газификации вырастет на 2%", - заявил губернатор.

По его оценке, если власти региона выполнят все работы в рамках запланированной с "Газпромом" программы, то процент газификации региона сможет достичь 61,5%. "Чтобы выйти на среднероссийский уровень, дополнительно к этому потребуется еще 3 млрд рублей", - добавил глава региона.

В 2020 году председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов сообщил, что Псковская область станет пилотным регионом, где будет реализована новая концепция газификации субъектов России. В декабре прошлого года "Газпром" объявил о том, что увеличит инвестиции в газоснабжение и газификацию Псковской области в 8,3 раза - до 8,463 млрд рублей в 2021-2025 годах. Соответствующая пятилетняя программа уже подписана. Согласно документу, региональные власти обеспечат строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 12,2 тыс. домовладений, 63 котельных и предприятий.

При этом "Газпром" построит в Псковской области семь газопроводов-отводов с газораспределительными станциями (ГРС) и около 650 км межпоселковых газопроводов, включая связку между ГРС "Великие Луки" и "Новосокольники". Будут созданы условия для газификации 28 населенных пунктов в 13 районах области, в том числе в девять районов - Гдовский, Новоржевский, Опочецкий, Плюсский, Пушкиногорский, Пустошкинский, Себежский, Струго-Красненский и Усвятский - сетевой газ придет впервые.

С 2005 года по 2018 год "Газпром" построил в регионе 15 газопроводов, два из которых - в 2018 году. Сейчас компания ведет сооружение двух новых газопроводов. Они позволят газифицировать поселок Кунья, деревню Шедяково, поселок Дубрава-1 Великолукского района, деревню Корнилово, Ущицы Куньинского района, деревню Вышгородок Пыталовского района.