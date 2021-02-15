Счетная палата считает, что исполнение майских указов нужно изучить по каждому бюджетнику

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Исполнение майских указов 2012 года президента РФ Владимира Путина в части повышения зарплат бюджетников требует отдельного изучения с точки зрения соблюдения интересов каждого работника бюджетной сферы, сообщили ТАСС в Счетной палате.

В соответствии с майскими указами президента от 2012 года, средняя зарплата врачей, профессорско-преподавательского состава и научных работников должна была к 2018 году достигнуть 200% от средней зарплаты по региону, а у среднего медперсонала и соцработников - 100%. Тема оплаты труда бюджетников стала центральной на совещании Путина с членами правительства на прошлой неделе. Глава государства потребовал решить проблемы в этой сфере и призвал "не играть в статистику", напомнив, что в вопросе зарплат недопустимо "какое-либо крючкотворство".

"Их исполнение (майских указов - прим. ТАСС) с точки зрения соблюдения интересов каждого отдельного работника - это вопрос, который требует отдельного изучения. Ответ на него и должен быть получен по итогам данного президентом поручения правительству совместно с регионами изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников во всех сферах и во всех регионах страны, дойдя до каждого конкретного специалиста", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Формальное исполнение указов

В 2020 году Счетная палата проанализировала выполнение положений майских указов президента 2012 года в части увеличения средней зарплаты отдельных категорий бюджетников, напомнили в ведомстве. "В рамках этого анализа мы внимательно посмотрели на то, как исполнялись указы, что получилось, что не получилось и почему", - рассказали в Счетной палате. Ведомство выявило ряд причин, по которым ряд положений указа исполнялись формально.

В частности, реализация майских указов происходила в условиях децентрализации системы оплаты труда бюджетников, пришли к выводу аудиторы. "Субъекты самостоятельно определяли и определяют до сих пор размеры окладов и условия оплаты труда работников подведомственных госучреждений. При этом экономическое положение регионов существенно различается", - сообщили в ведомстве.

По данным Счетной палаты, показатели по оплате труда бюджетников в регионах не всегда достигались. Например, в 2019 году из 1020 региональных показателей, включающих 12 категорий работников, в 85 регионах не были достигнуты более четверти, или 260.

Наибольшие проблемы отмечены по категориям "младший медицинский персонал" (показатели не достигли 48 субъектов из 85) и "педагогические работники дошкольных образовательных учреждений" (показатели не достигнуты в 43 регионах). "Например, у педагогических работников дошкольных образовательных учреждений показатель по зарплате составил в 2019 году при плане 100% в Тыве - 92,9%, в Приморском крае - 95,1%, в Хабаровском крае - 95,4%, в Пермском крае - 96%, Мурманском области - 96,2%, Северной Осетии - Алании - 96,2%, Кировской области - 96,3%", - сообщили в ведомстве.

Что касается научных сотрудников, то в 2019 году показатель по их заработной плате не достигнут в 22 регионах. При этом в целом по стране значение существенно перевыполнено и составило 2,7 раза при плане 200. Наибольшие показатели отмечены на Чукотке - 171,7%, Камчатке - 182%, в Красноярском крае - 187%, на Алтае - 187,1%, в Бурятии - 189,2%, Иркутской области - 190,7%.

"Достижение показателей указов имело своим следствием ряд эффектов, не всегда носящих объективный характер. В частности, сокращалась численность "указных" категорий сотрудников. За 2013-2019 годы младшего медицинского персонала стало меньше на 61,3%, социальных работников - на 32,6%. В рамках "оптимизации" их переводили в другие, неподпадающие под действие майских указов, категории: санитарки становились уборщицами, социальные работники - работниками по оказанию бытовых услуг", - отмечает Счетная палата.

Президент на прошлой неделе напомнил о проблеме, которую подняла во время заседания Совета по науке и образованию сотрудница одного из институтов Сибирского отделения Российской академии наук Анастасия Проскурина: ее полная ставка старшего научного сотрудника - 25 тыс. рублей, в то время как в отчетах руководства региона зарплата ученых составляет порядка 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей - именно это требование содержалось в майском указе Путина в 2012 году. В связи с такими расхождениями в показателях президент потребовал от министра финансов Антона Силуанова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам.