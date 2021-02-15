Корпорация МСП намерена совместно с Татарстаном развивать цифровые сервисы для бизнеса

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) планирует сотрудничать с Республикой Татарстан в развитии цифровых сервисов для бизнеса. Об этом сообщил в понедельник глава корпорации Александр Исаевич.

"Мы видим перспективу в таких направлениях совместной работы, как участие ваших предпринимателей по выработке и апробации новых мер поддержки и инструментов, а также получения обратной связи [о работоспособности мер поддержки]. Отдельным направлением заметного сотрудничества с республикой может быть развитие цифровых сервисов для предпринимателей", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства экономики региона.

По словам Исаевича, в республике уже созданы и эффективно работают сервисы, которые "можно и нужно тиражировать". В частности, он назвал инструмент поддержки бизнеса "Фасттрек". Этот проект создан при участии Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан и направлен на быстрое решение проблем, связанных с оказанием помощи малому и среднему бизнесу региона.

Глава Корпорации МСП также отметил, что республика "ежегодно последовательно формирует благоприятные условия ведения предпринимательского климата". Он отметил, что доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте (ВРП) составляет свыше 25%.

Исаевич также заверил, что сотрудничество между республикой и корпорацией в части кредитно-гарантийной поддержки, закупок крупнейших заказчиков у МСП будет продолжено.