Число компаний, зарегистрированных в системе маркировки, превысило 460 тыс.

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Число компаний, зарегистрированных в системе цифровой маркировки, превысило 460 тыс. Об этом говорится в сообщении оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Единая система маркировки создана в 2018 году, в ней уже более 460 тыс. компаний, прослеживается 28,7 млрд кодов", - отмечается в сообщении.

В ЦРПТ напомнили, что обязательная маркировка на данный момент предусмотрена для табака, лекарств, обуви, парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, ряда товаров легкой промышленности. Маркировка молочной продукции стартовала в добровольном режиме, в этом году также планируется начать маркировку велосипедов. Проводится эксперимент по маркировке воды, создана рабочая группа по маркировке пива.

По мнению ЦРПТ, обеспечить полную прослеживаемость товаров от сырья до покупателя позволяет интеграция системы маркировки с другими государственными информационными системами. Среди них, например, АИС Росздравнадзора и системой электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Кроме того, планируется интеграция с ЕГАИС в части маркировки пива. "Это облегчает работу бизнеса с точки зрения взаимодействия с системами через единый интерфейс, а для потребителей повышает безопасность и качество продукции", - считают представители ЦРПТ.

В операторе напомнили о том, что в системе маркировки создано приложение "Честный Знак", предназначенное для проверки легальности товаров. По данным ЦРПТ, приложение скачано более 2,3 млн раз, пользователи проверили более 30 млн товаров. "Самый большой запрос - на проверку обуви, потребители воспользовались этой возможностью более 15 млн раз; лекарства проверены более 5,3 млн раз", - сообщили в ЦРПТ.

Результаты работы маркировки

В ЦРПТ считают, что система маркировки уже показала результаты. Еще на этапе ввода маркировки шуб официальные продажи, по данным регуляторов, выросли в 10 раз, что, по мнению оператора, означает, что их реализация вышла из серой зоны, как и многие участники оборота. При существовавшей оценке рынка в 400 млн пар обуви в год в оборот в системе введено уже более 1,3 млрд пар.

Как отмечается в сообщении, доля нелегального оборота табака, по разным оценкам, снизилась в 2020 году до 7-10,2% с 15,6%. Еще на этапе эксперимента легализовалось 18 производств табачной продукции. За 2020 год увеличение сбора акцизов составило 32,1 млрд руб. В операторе добавили, что система маркировки также создается на пространстве ЕАЭС.