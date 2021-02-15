Власти Забайкалья обратятся в Минэнерго с просьбой субсидировать перевозку топлива по ж/д

ЧИТА, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края намерено обратиться в Минэнерго РФ с просьбой субсидировать перевозку топлива по железной дороге, чтобы розничная цена на бензин в регионе снизилась. Об этом на совещании с заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным сообщил губернатор Александр Осипов.

"Чтобы снизить стоимость топлива для потребителей, мы обратимся с официальным письмом в Минэнерго, чтобы рассмотрели для нас возможность субсидировать железнодорожные перевозки нефтепродуктов, поскольку ОАО "РЖД" устанавливает на них самый максимальный тариф. В итоге на территории Забайкальского края розничные цены на топливо выше, чем в европейской части России на три рубля и выше", - цитирует Осипова пресс-служба правительства края.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что на высокую стоимость бензина в Забайкалье влияет низкий объем поставок, который пока в три раза меньше потребности. "Также мы обращаем внимание, что на заводах, где приобретает горючее Забайкальский край, оптовые цены выше, чем на других производствах", - приводятся в сообщении слова губернатора.

По данным краевого правительстве, Сорокин согласился с предложениями главы региона и отметил, что окажет содействие во всех вопросах, которые помогут остановить рост цен на топливо в Забайкалье.

В середине января произошла остановка производства бензина на Хабаровском НПЗ (принадлежит ННК) из-за технических проблем с компрессорным оборудованием, что привело к выпадающим объемам производства автомобильного бензина. Это вызвало проблемы с топливом в регионах Дальнего Востока. С 11 февраля ННК полностью возобновила поставки бензина марок АИ-92 и АИ-95 на АЗС Дальнего Востока.