В Бундестаге заявили, что приостановка "Северного потока - 2" не должна обсуждаться с США

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Вопрос приостановки эксплуатации проекта "Северный поток - 2" в случае возникновения проблем при транзите газа через Украину не должен даже подниматься на переговорах с американской стороной по проекту. Об этом заявил в понедельник ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Я приветствую то, что США при президенте [Джо] Байдене сейчас проявляют больше готовности к диалогу. И все же остановка "Северного потока - 2" не подлежит переговорам, как и "механизм отключения", который увязывал бы поставки газа в ЕС со снабжением Украины", - подчеркнул он.