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В Бундестаге заявили, что приостановка "Северного потока - 2" не должна обсуждаться с США

© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Вопрос приостановки эксплуатации проекта "Северный поток - 2" в случае возникновения проблем при транзите газа через Украину не должен даже подниматься на переговорах с американской стороной по проекту. Об этом заявил в понедельник ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Я приветствую то, что США при президенте [Джо] Байдене сейчас проявляют больше готовности к диалогу. И все же остановка "Северного потока - 2" не подлежит переговорам, как и "механизм отключения", который увязывал бы поставки газа в ЕС со снабжением Украины", - подчеркнул он.

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