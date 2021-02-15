Татарстан намерен увеличить привлеченные инвестиции на 4,5% в 2021 году

КАЗАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Татарстана намерены в 2021 году привлечь 662,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что должно обеспечить темп роста в 104,5% в сопоставимых ценах. Об этом сообщил министр экономики, вице-премьер республики Мидхат Шагиахметов на коллегии ведомства в понедельник.

"В этом году прирост инвестиций должен составить 4,5% - в объеме 662 млрд рублей. Объем инвестиций формируется за счет собственных средств предприятий и организаций, заемных и бюджетных средств. Государственные инвестиции предусмотрены в федеральных и региональных бюджетах на 2021 год", - сказал он.

Объем инвестиций, привлеченных в Татарстан, по итогам 2020 года составил 605 млрд рублей.

Как сообщала ранее руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, иностранные инвестиции снизились многократно, частные инвестиции, по оценке за ушедший год, упали на 6%. Доля капиталовложений из других субъектов выросла - только за девять месяцев прошлого года частные инвестиции из других регионов России в Татарстан выросли по сравнению с 2019 годом почти на 14%.

В прошлом году властям республики удалось привлечь 40 инвесторов для реализации своих проектов на территориях опережающего развития (ТОР) с объемом инвестиций почти 11 млрд рублей. Еще 11 инвесторов, которые ранее получили статус резидентов ТОР, пересмотрели свои соглашения. Некоторые из них скорректировали планы в сторону увеличения инвестиций.