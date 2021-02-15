Путин поручил проанализировать освоение средств, выделенных регионам на дороги в 2020 году

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проанализировать освоение регионами средств, выделенных в 2020 году на дорожное хозяйство. Как следует из опубликованного в понедельник на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с правительством, кабмин также должен определить причины низкого уровня освоения средств отдельными регионами.

"Провести анализ освоения субъектами Российской Федерации в 2020 году средств федерального бюджета, выделенных на финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства, в том числе определить причины низкого уровня освоения данных средств отдельными субъектами Российской Федерации", - указано в перечне поручений правительству. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 марта.

Помимо этого кабмину поручено подготовить при участии профильной комиссии Госсовета предложения по уточнению норматива зачисления в федеральный бюджет в 2022-2024 годах акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, которые производятся на территории РФ. Президент также потребовал при подготовке предложений обратить особое внимание на ряд вопросов, в том числе оценить дополнительные доходы федерального бюджета от этого решения.

Помимо этого правительство должно определить направления расходования средств, полученных от уточнения норматива и предоставляемых регионам в виде межбюджетных трансфертов, в том числе для ремонта дорог, реконструкции мостов и других искусственных дорожных сооружений. Путин также распорядился принять меры, чтобы на фоне такого решения снизить риски недофинансирования региональных программ, направленных на достижение показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Кабмину также поручено определить механизм, который позволит учитывать предложения руководителей регионов по расходованию средств, полученных от принятой меры. Доклад по этим вопросам должен быть представлен до 1 марта 2021 года.

Проекты создания дорог

Президент также поручил правительству подготовить предложения по реализации коммерчески окупаемых проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог.

"Представить предложения по реализации коммерчески окупаемых проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, в том числе с привлечением внебюджетных средств, средств Фонда национального благосостояния и с использованием механизма инфраструктурных облигаций", - указано в числе поручений правительству.

Помимо этого кабмин должен представить "предложения по приоритизации программ и проектов в сфере дорожной деятельности" с учетом ранее данных поручений и обеспечения сбалансированности. Сделать это необходимо в срок до 30 апреля 2021 года.

Президент также поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве мостового перехода через Волгу в Твери. Доклад по этому вопросу должен быть представлен главе государства до 15 марта 2021 года.