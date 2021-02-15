На одну патентную заявку из РФ в фармацевтике приходится одна иностранная

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Количество патентов в фармацевтической сфере, поданных российскими компаниями, составляет от 43% до 48% от общего количества патентных заявок. Об этом сообщили ТАСС в Роспатенте.

"Соотношение по поданным заявкам на изобретения между отечественными и иностранными изобретателями составляет от 1,8 в 2015 году до 1,91 в 2019 году. То есть в среднем на 2 заявки, поданные отечественными заявителями, приходится 1 заявка от иностранного заявителя. В то же время в сфере фармацевтики данное соотношение меняется, и в зависимости от года процент отечественных изобретений колеблется от 43% до 48%. То есть на одну отечественную заявку приходится одна иностранная", - отмечает ведомство.

В Роспатенте отметили, что в России необходимо наладить подготовку профессиональных кадров в области патентных исследований, патентной экспертизы, правовой охраны, защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности.

"В идеале коммерциализацией своих разработок должны заниматься не сами врачи и ученые, а патентоведы, хотя основы патентного права важно знать всем, кто занимается наукой. Однако такие специалисты есть далеко не в каждом научном институте, не говоря уже о лечебном учреждении. К сожалению, их вообще не так много в стране. Вот почему мы говорим о необходимости введения компетенций в области интеллектуальной собственности в естественно-научных и технических вузах, в том числе медицинских", - сообщили в ведомстве.

При этом, по мнению Роспатента, развитие системного подхода к образованию в сфере интеллектуальной собственности позволит получать гражданам новые компетенции, востребованные на современном рынке труда и обеспечит бизнес-сообщество квалифицированными кадрами в сфере интеллектуальной собственности.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ подготовило проект приказа, которым предлагается изменить правила составления, подачи и рассмотрения документов для государственной регистрации изобретений лекарственных препаратов в Роспатенте. Это упростит выход на российский рынок аналогов дорогих лекарственных препаратов, по которым прекратилась первоначальная патентная защита.