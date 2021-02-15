Минпромторг не ждет дефицита удобрений в России

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минпромторг России не ожидает дефицита минеральных удобрений на российском рынке, говорится в сообщении министерства.

"На приоритетном для производителей минеральных удобрений российском рынке дефицита продукции не прогнозируется", - говорится в сообщении Минпромторга. При этом цены на удобрения для внутреннего рынка сегодня ниже экспортных цен на 20-30% в зависимости от вида продукции, подчеркивает министерство со ссылкой на данные Росстата.

Как сообщило ранее издание "Коммерсантъ", Минсельхоз начал получать от аграриев некоторых регионов жалобы на нехватку в свободной продаже минеральных удобрений и о росте цен на химию.

В Минпромторге отметили, что в прошлом году производство минеральных удобрений в России выросло на 5,5% и составило почти 55 млн тонн.

"Минпромторг России совместно с Минсельхозом России проводит работу по балансированию спроса и предложения на минеральные удобрения, чтобы полностью обеспечить потребность российского агропромышленного комплекса в этой продукции", - отметили в министерстве.