Минтранс утвердил обновленные правила перевозки животных по железной дороге

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минтранс России утвердил обновленные единые правила перевозки животных железнодорожным транспортом. Приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ определяет общий порядок организации транспортировки животных по железной дороге, содержит ссылки на нормативные акты, которые применяются в том или ином случае в зависимости от типа перевозки.

Грузоотправитель обязан обеспечить животных безопасными для здоровья кормами, емкостями для запаса воды, подстилками. Перевозчик обеспечивает условия для поения животных, определяет железнодорожные станции, на которых производится водопой. Проводник обеспечивает запас воды, осуществляет очистку пространства от навоза во время стоянки поезда. Персонал поезда должен уведомлять территориальные органы ветеринарного надзора в случае массового или единичного заболевания животных, сообщать об отказе зверей от еды или пищи.

Правила вступают в силу 1 сентября 2021 года и действуют до 1 сентября 2027 года.