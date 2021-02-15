Тему развития транспорта могут вынести на президиум Госсовета во втором полугодии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Вопрос о стратегических приоритетах развития транспортной отрасли планируется рассмотреть на заседании президиума Госсовета во втором полугодии 2021 года. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Подготовить предложения о рассмотрении во втором полугодии 2021 года на заседании президиума Государственного совета РФ вопроса о стратегических приоритетах развития транспортной отрасли", - говорится в поручении, адресованном администрации Кремля.

Срок его исполнения установлен до 30 апреля.