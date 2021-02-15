Татарстан в 2021 году намерен увеличить ВРП почти на 4%

КАЗАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Татарстана рассчитывают в 2021 году увеличить объем валового регионального продукта (ВРП) на 3,9% по сравнению с показателем 2020 года, до 2,6 трлн рублей. Об этом в понедельник на коллегии Министерства экономики Татарстана сообщил руководитель ведомства, вице-премьер республики Мидхат Шагиахметов.

"Несмотря на сохраняющуюся высокую степень неопределенности экономических условий для роста реальных доходов населения и перехода к устойчивому развитию экономики перед нами стоит серьезная и напряженная задача по обеспечению роста ВРП на 3,9% в 2021 году (до 2 трлн 631 млрд рублей). Этот целевой ориентир сформирован на основе планов развития отраслей экономики, муниципальных образований и самих предприятий", - сказал он.

По итогам 2020 года валовой региональный продукт республики составил 2 трлн 447 млрд рублей, снизившись на 2,9%. Объем промышленного производства по итогам года составил 2 трлн 721 млрд рублей, сократившись на 3,6%.