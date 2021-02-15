Шесть авиакомпаний будут совершать субсидируемые рейсы на Дальний Восток

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Шесть российских авиакомпаний - "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Ютэйр", "Якутия" и "Алроса" - будут осуществлять в этом году субсидируемые перелеты в города Дальнего Востока, следует из сообщения Росавиации.

В частности, "Аэрофлот" будет летать из Москвы в Магадан, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский; "Ютэйр"- из Москвы в Анадырь, "Уральские авиалинии" из Москвы в Благовещенск, "Алроса" - из Москвы в Мирный и в Полярный, "Якутия" - из Москвы в Нерюнгри, а S7 - из Москвы в Улан-Удэ.