{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шесть авиакомпаний будут совершать субсидируемые рейсы на Дальний Восток

Спецтарифы появятся у "Аэрофлота", S7, "Уральских авиалиний", "Ютэйр", "Якутии" и "Алросы"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Шесть российских авиакомпаний - "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Ютэйр", "Якутия" и "Алроса" - будут осуществлять в этом году субсидируемые перелеты в города Дальнего Востока, следует из сообщения Росавиации.

В частности, "Аэрофлот" будет летать из Москвы в Магадан, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский; "Ютэйр"- из Москвы в Анадырь, "Уральские авиалинии" из Москвы в Благовещенск, "Алроса" - из Москвы в Мирный и в Полярный, "Якутия" - из Москвы в Нерюнгри, а S7 - из Москвы в Улан-Удэ.

Теги
Россия
Путин поручил до 1 марта разработать меры содействия трудоустройству безработных
Читать полностью