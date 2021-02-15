Казахстан отменил запрет на ввоз и транзит свинины из четырех российских регионов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Казахстан отменил запрет на ввоз и транзит свинины и свиноводческой продукции из четырех регионов России. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"По результатам переговоров между Россельхознадзором и компетентным ведомством Казахстана, а также работы, проводимой российской и казахстанской сторонами, были отменены временные ограничения на ввоз в Казахстан и транзит через территорию этой страны из Республики Алтай, Курганской, Новосибирской областей, Алтайского края свинины и свиноводческой продукции", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в Россельхознадзоре, запрет действовал с декабря 2020 года, он был связан с неблагоприятной эпизоотической ситуацией по АЧС в Российской Федерации. Кроме того, отменено ранее введенное ограничение на транзит через Саратовскую область Российской Федерации из благополучных территорий третьих стран и государств - членов ЕАЭС свиноводческой продукции. Запретительная мера действовала в связи с регистрацией ранее в субъекте африканской чумы свиней. При этом сохраняются временные ограничения на ввоз и транзит через Казахстан из перечисленных выше регионов России живых животных.

Сохраняет свое действие и запрет на поставки свинины, свиноводческой продукции, живых свиней в Казахстан из Тюменской, Челябинской и Астраханской областей. "Стоит подчеркнуть, что в этих субъектах вспышки АЧС не регистрировались в течение последних 36 месяцев, законодательство ЕАЭС, а также международное законодательство предусматривает в данном случае отмену ограничительных мер", - отметили в Россельхознадзоре. Кроме того, не отменены ранее введенные временные ограничения на ввоз в Казахстан животноводческой продукции из ряда российских регионов, где были зарегистрированы вспышки гриппа птиц, болезни Ньюкасла, оспы овец и коз, несмотря на то, что Россельхознадзор предоставил информацию об отсутствии очагов заболеваний.

В российском ведомстве подчеркнули, что в связи со сложившейся ситуацией продолжается диалог с казахстанской стороной, в том числе и на площадке Евразийской экономической комиссии, куда Россельхознадзор обратился по указанному вопросу. В ведомстве также считают, что единая система прослеживаемости при торговле животноводческими товарами на территории ЕАЭС, обеспечиваемая за счет интеграции информационных систем в области ветеринарного контроля, помогла бы решению возникающих проблем, в том числе в области отмены временных ограничений, признания регионализации по болезням животных государств - участников союза. Однако пока интеграция информационных систем ЕАЭС не завершена.