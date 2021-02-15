Выпуск лекарственных средств в России в январе вырос на 74,9%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Выпуск лекарственных средств и медицинских материалов в России за январь 2021 года увеличился на 74,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, вырос в январе на 74,9% по сравнению с январем 2020 года", - отмечается в материалах.

При этом Росстат не приводит абсолютные показатели по производству. По данным ведомства, лекарственных препаратов в январе 2021 года изготовлено на 42,7 млрд рублей, что на 84,1% больше, чем в январе прошлого года. Сывороток и вакцин изготовлено 1,05 млрд доз, что на 6% меньше, чем в январе 2020 года, и на 18,1% меньше, чем в декабре прошлого года. В ампулах их выпущено 560 тыс. штук, что в 3,33 раза больше, чем в январе прошлого года, но на 29,8% меньше, чем в декабре 2020 года.

Производство фармацевтических субстанций в январе увеличилось на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с декабрем 2020 года объемы выпуска фармацевтических субстанций сократились на 35,3%. Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 46 тонн, что на 90,6% больше, чем в январе прошлого года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с январем 2020 года на 93,7%, составив 49 тонн.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 20,77 млн упаковок, что на 25% больше, чем в январе 2020 года. Клейких перевязочных материалов - 13,72 млн упаковок, или на 27,1% меньше, чем в январе прошлого года. Выпуск оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, увеличился на 2,2% по сравнению с январем 2020 года и составил 1,1 млрд рублей.