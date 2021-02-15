Показатель производства гречки в России в январе вырос на 12%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Производство гречки в РФ в январе 2021 года выросло на 12% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, производство риса снизилось на 0,9%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Риса в декабре произведено 33,44 тыс. тонн, что на 0,9% меньше, чем в январе прошлого года, и на 35,3% меньше, чем в декабре 2020 года. Гречки - 26,1 тыс. тонн, что на 12% больше, чем в январе прошлого года, но на 24,9% меньше, чем в декабре 2020 года", - сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 550,3 тыс. тонн, что на 14,1% меньше, чем в январе 2020 года, и на 22,8% меньше, чем декабре 2020 года. Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 428,4 тыс. тонн, что на 5,3% меньше, чем в январе 2020 года, и на 7,2% меньше, чем в декабре 2020 года. Производство макаронных изделий составило 99,43 тыс. тонн, что на 0,4% меньше, чем в январе, и на 16,0% меньше, чем в декабре 2020 года.

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в январе изготовлено 493,7 тыс. тонн, что на 10,4% меньше, чем в январе прошлого года, и на 12,0% меньше, чем в декабре 2020 года. Рафинированного подсолнечного масла и его фракций выпущено 150,05 тыс. тонн, что на 20,2% меньше, чем в январе прошлого года, и на 26,2% меньше, чем в декабре 2020 года. Белого свекловичного сахара в январе изготовлено 200,8 тыс. тонн, что на 62,7% меньше, чем в январе, и на 69,5% меньше, чем в декабре 2020 года. Как пояснили в Росстате, значительное снижение объемов производства сахара в январе по сравнению с предыдущим месяцем и соответствующим месяцем прошлого года обусловлено окончанием сезона переработки сахарной свеклы и более низкой ее урожайностью в 2020 году.

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено 128,82 тыс. тонн, что на 6,1% больше, чем год назад, но 16,2% меньше, чем в декабре 2020 года. Всего, по данным Росстата, выпуск продуктов питания в январе 2021 года снизился на 2% по сравнению с январем и на 14,6% по сравнению с декабрем 2020 года.

Производство мяса

Производство мяса в России в январе 2021 года выросло на 3,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 233,4 тыс. тонн.

"Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных произведено в январе 233,4 тыс. тонн, что на 3,4% больше, чем в январе 2020 года", - отмечается в сообщении.

Свинины парной, остывшей или охлажденной в декабре произведено 214 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем в январе, но на 14% меньше, чем в декабре 2020 года. Охлажденного мяса птицы произведено 261,98 тыс. тонн, что на 2,1% меньше, чем в январе, и на 3,6% меньше, чем в декабре 2020 года. Вареных колбасных изделий выпущено 121,74 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем в январе, но на 12,1% меньше, чем в декабре 2020 года. Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, охлажденных или замороженных выпущено 331,69 тыс. тонн, что на 9,7% больше, чем в январе, но на 8,4% меньше, чем в декабре 2020 года.

По данным ведомства, молока в январе было выпущено 468,67 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем в январе, и на 1,8% меньше, чем в декабре 2020 года. Масла сливочного произведено 21,29 тыс. тонн, что на 1,2% меньше, чем в январе, и на 9,9% меньше, чем в декабре 2020 года. Сметаны изготовлено 42,63 тыс. тонн, что на 0,6% меньше, чем в январе, и на 0,1% больше, чем в декабре 2020 года. Творога произведено 41,8 тыс. тонн, что на 1,6% больше, чем в январе, и на 4,0% больше, чем в декабре 2020 года.

По данным Росстата, в январе в России было изготовлено 41,73 тыс. тонн сыров, что на 2,5% меньше, чем в январе, и на 13,1% меньше, чем в декабре 2020 года. Мороженой рыбы в январе было произведено 197,63 тыс. тонн, что на 18,3% меньше, чем в январе прошлого года, и на 13,4% меньше, чем в декабре 2020 года. Филе рыбного мороженого выпущено 21,09 тыс. тонн, что на 5,0% больше, чем в январе прошлого года, и на 36,4% больше, чем в декабре 2020 года. Свежего или охлажденного рыбного филе - 285 тонн, что на 1,0% больше, чем в январе прошлого года, но на 19,6% меньше, чем в декабре 2020 года.

Сократилось и производство рыбных консервов. В январе их произведено 32,41 млн условных банок, что на 22,7% меньше, чем в январе прошлого года и на 30,4% меньше, чем в декабре 2019 года. Рыбных пресервов выпущено 22,85 млн условных банок, что на 24,7% больше, чем в январе 2020 года, но на 8,4% меньше, чем в декабре 2020 года. Икры осетровых рыб изготовлено 4,3 тонн, что на 65,3% больше, чем в январе прошлого года, но на 70,1 меньше, чем в декабре 2020 года, икры лососевых рыб - 96 тонн, что на 32,5% меньше, чем в январе прошлого года, и на 79,4% меньше, чем в декабре 2020 года.

Производство пива

Производство пива (кроме отходов пивоварения) в России в январе 2021 года выросло на 6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 47,2 млн дал.

В то же время по отношению к декабрю 2020 года производство пива упало на 25,8%.

Производство сигарет в январе выросло на 7% к январю 2020 года и составило 15,9 млрд штук. К декабрю производство сигарет снизилось на 2,4%. В целом производство табачных изделий выросло на 8,7% в январе 2021 года в годовом сопоставлении, но снизилось на 2,3% к декабрьским показателям.

Объем производства питьевой и минеральной воды за отчетный период снизился на почти 2% - до 1 млрд полулитров, а к декабрю 2020 года - на 19,8%.

Производство водки

Производство водки в РФ в январе 2021 года снизилось на 12%, коньяка - на 25,6%, шампанского - на 45% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, говорится в материалах Росстата со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

Таким образом, в январе объем производства водки составил 3,87 млн декалитров, коньяка - 457 тыс. декалитров, игристых вин и шампанского - 462 тыс. декалитров.

Вместе с тем производство вина выросло на 35,8% - до 1,55 млн декалитров.

Кроме того, в январе было разлито 355,6 млн полулитров минеральной природной воды (-5,3% в годовом выражении); питьевой воды, в том числе газированной, - 597,1 млн полулитров (-1,3%).