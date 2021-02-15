Промпроизводство в России в январе сократилось на 2,5% в годовом выражении

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Промышленное производство в России сократилось в январе на 2,5% в годовом выражении, по сравнению с декабрем падение достигло 21,1%, следует из данных Росстата.

Отмечается, что обрабатывающие производства в январе показали снижение на 1%, объемы добычи полезных ископаемых сократились на 7,1%. Тепло- и газоснабжение выросло на 7,3%, в отрасли водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений рост составил 10,7%.

Кроме того, Росстат пересмотрел оценку показателя за декабрь 2020 года с падения на 0,2% в годовом выражении до роста на 2,1%. Таким образом, за 2020 год промпроизводство сократилось не на 2,9%, а на 2,6%, за IV квартал падение составило 1,7% вместо 2,5%.

Как поясняют в ведомстве, Росстат регулярно проводит уточнение индексов промышленного производства, рассчитываемых на основе оперативных данных о производстве и отгрузке продукции, работ или услуг, получаемых от респондентов. "Изменения вносятся в случае, если респонденты предоставляют новую информацию, отличающуюся от ранее направленной в Росстат. Это связано со сжатыми сроками предоставления отчетности - не позднее четвертого рабочего дня после окончания месяца", - отмечают в Росстате.

При этом, по данным Росстата, наиболее значительно респонденты уточняют данные декабря. "Это связано с закрытием крупных этапов работ и завершением контрактов. Информация в учетных системах предприятий к сроку предоставления отчета еще не сформирована. Как правило, наиболее существенные изменения наблюдаются по продукции в стоимостном выражении, с длительным циклом производства", - считают в статистическом ведомстве.

Динамика по отраслям

Как отмечают в Росстате, на итоги промышленного производства в январе 2020 года повлиял календарный фактор (в январе 2021 года было 15 рабочих дней, а в январе 2020 года - 17 рабочих дней) и климатический. "По данным Гидрометцентра РФ, январь 2021 года в России вошел в число 15 самых холодных за историю метеорологических наблюдений, морозы отмечались во всех регионах страны. Это повлияло на рост потребления тепло- и электроэнергии. В целом по стране средняя температура воздуха в январе оказалась ниже нормы более чем на один градус. При этом, если к востоку от Урала среднемесячная температура была ниже нормы января на 2-6 градусов, то на европейской части страны выше на 2-4 градуса. Например, в Москве и Санкт-Петербурге среднемесячная температура января превысила норму на более чем 9 градусов", - поясняют в ведомстве.

Кроме того, повлиял эпидемиологический фактор: вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции продолжила оказывать негативное влияние на результаты работы отраслей, ориентированных на конечный потребительский спрос.

Среди отраслей, показавших в январе 2021 года наибольший рост по сравнению с январем прошлого года, - производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - (рост на 74,9% год к году), производство напитков ( рост на 26,1%), табачных изделий - на 8,7%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 16,9%, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 12,0%, а химпроизводство - на 9,2%.

При этом показали снижение кожевенная промышленность на 11,4%, нефте- и газодобыча - на 8,3%, добыча нерудных полезных ископаемых, в том числе песка и гравия - на 10%, производство кокса и нефтепродуктов - на 8,2%, металлургическое производство - на 3,1%.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, промышленное производство в России в 2020 году сократится на 4,1%, а в 2021 году - вырастет на 2,6%.