Путин поручил учесть в бюджетном законодательстве возможный рост ненефтегазовых доходов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил скорректировать законодательство, чтобы дать правительству право увеличить объем расходов федерального бюджета на 2021 год в пределах роста ненефтегазовых доходов без внесения изменений в федеральный закон о бюджете. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания по экономическим вопросам.

"Обеспечить внесение в бюджетное законодательство изменений, предоставляющих правительству РФ право увеличить объем расходов федерального бюджета на 2021 год, установленный федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов", в пределах увеличения прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов федерального бюджета в связи с уточнением прогноза социально-экономического развития РФ без внесения изменений в указанный федеральный закон", - указано в перечне.

Поручение адресовано кабмину и должно быть выполнено в срок до 15 июля 2021 года.