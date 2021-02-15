Снижение оптовых цен на некоторые виды рыбы за год достигло от 16% до 35%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Снижение оптовых цен на отдельные виды мороженой рыбы в России за год составило от 16% до 33%. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"С 8 по 14 февраля краткосрочная динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка характеризовалась тенденцией к росту. Однако, в сравнении с ценами февраля 2020 года, падение оптовых цен на некоторые виды мороженой рыбы составило от 16% до 35%", - отмечается в сообщении.

При этом, по данным ведомства, за последнюю неделю в Дальневосточном регионе отмечается укрепление цен на минтай (68 рублей/кг, +4,6%) в условиях прогнозируемого снижения объемов вылова, а также на треску (135 рублей/кг, +3,8%) под влиянием активного интереса со стороны внутренних и экспортных потребителей. Цены на другие виды мороженой рыбы практически не изменились. По сравнению с ценами февраля 2020 года треска подешевела на 22% (или -37 рублей/кг), минтай - на 33% (-34 рубля/кг), камбала на 26% (-20 рублей/кг).

В Росрыболовстве также отметили, что на Северо-Западе экспортный спрос способствует удорожанию трески за последнюю неделю (210 рублей/кг, +2,4%) и пикши (140 рублей/кг, +3,7%), а оживленная торговля на внутреннем рынке обеспечила возобновление роста цен на сельдь (93 рубля/кг, +5,7%). Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы не изменились. По сравнению с ценами февраля 2020 года пикша продается на 22% дешевле (-40 рублей/кг), треска на 16% дешевле (-40 рублей/кг).

В центральных регионах отмечается положительная динамика цен за последнюю неделю на скумбрию (165 рублей/кг, +1,2%) сельдь (93 рубля/кг, +3,3%), минтай (88 рублей/кг, +3,5%) и горбушу (290 рублей/кг, +3,5%), что обусловлено как возросшим спросом со стороны переработчиков и розничной торговли, так и колебаниями цен в регионах промысла. Цены на другие виды мороженой рыбы сохраняли стабильность. Минтай в феврале 2021 года стоил 123 рубля/кг, падение стоимости за год составило 35%, добавили в Росрыболовстве.