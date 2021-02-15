Индексы Мосбиржи и РТС 15 февраля выросли на 1,6-2,35%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в начале недели уверенно торговался в плюсе вместе с зарубежными площадками и ценами на нефть. Так, к вечеру индекс Мосбиржи увеличился на 1,60%, до 3 481,90 пункта, индекс РТС - на 2,35%, до 1 496,4 пункта. Доллар по отношению к рублю на 18:55 мск снизился на 0,40%, до 73,31 рубля, евро - на 0,39%, до 89,93 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent в понедельник вырос на 1%, до $63,2 за баррель ввиду глобального риск-аппетита, а также локальных факторов - инцидента на Ближнем Востоке с перехваченными саудовцами беспилотниками хуситов и небывалых морозов в нефтяном центре США - штате Техас, рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Общий сентимент улучшился благодаря прогрессу в массовой вакцинации, снижению скорости распространения коронавирусной инфекции в мире и ожиданиям скорого принятия крупного пакета стимулов для американской экономики", - добавил эксперт. В свою очередь биржи Китая и США в понедельник были закрыты в связи с национальными праздниками.

Рынок акций

Российский фондовый рынок России в понедельник в существенной мере отыгрывает влияние внутренних корпоративных новостей и с ними связанных ожиданий. Акции "Норникеля" растут (+3,13%) в преддверии публикации финансовой отчетности за четвертый квартал 2020 года. "После разрешения ситуации с судебным иском из-за разлива топлива, внимание инвесторов будет приковано к бизнесу компании, который имеет хорошие долгосрочные перспективы, так как добываемые компанией металлы востребованы при переходе на зеленую энергетику", - рассказал главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Бумаги НЛМК (-0,86%) на торгах в понедельник снижались. "Несмотря на значимое превышение данными чистой прибыли компании по итогам 2020 года рыночных прогнозов, показатель свободного денежного потока компании, являющимся ключевым для оценок дивидендов, как представляется, несколько разочаровал инвесторов", - добавил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

На этой неделе инвесторы обратят внимание на пересмотр состава индекса MSCI - "Яндекс" (-0,32%) может поменяться местами с "Норильским никелем". "Но вряд ли это окажет существенное влияние на поведение бумаг на рынке", - также отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на 16 февраля

Во вторник инвесторы продолжат следить за прогрессом в одобрении новых фискальных стимулов в США и массовой вакцинации населения, сырьевыми ценами, а также геополитическим фоном, отметил Бахтин. Из статистики дня эксперт выделил первую оценку ВВП еврозоны за четвертый квартал 2020 года, февральский индекс экономических настроений ZEW в Германии, в США - индекс производственной активности NY Empire State за минувший месяц.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на вторник - 3 430-3 515 пунктов, курс рубля к доллару - 73-74 рубля. Во "Фридом финанс" также ожидают повышения цен российского фондового сегмента. Так, целевые диапазоны компании по закрытию вторника для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 440-3 510 пунктов, а также 72,85-73,5 рубля и 88,55-89,11 рубля соответственно.