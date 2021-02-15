Дюмин: в Тульской области удалось сохранить объемы промпроизводства в период пандемии

ТУЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Тульской области итогам 2020 года составил 112,4%. Положительную динамику удалось сохранить, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, сообщил губернатор Алексей Дюмин на оперативном совещании с членами областного правительства в понедельник.

"Несмотря на спад экономической активности, вызванный пандемией коронавируса, нам удалось сохранить объемы промышленного производства. Индекс промышленного производства в Тульской области по итогам 2020 года составил 112,4%. Это второе место в ЦФО и пятое - по России", - приводит пресс-служба областного правительства слова Дюмина.

Меры поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики начали вводить в Тульской области с апреля 2020 года. Было принято четыре пакета мероприятий, предусматривающих в том числе снижение ставок по региональным налогам и предоставление рассрочек по арендным платежам, выдачу льготных займов МСП.

В 2021 году начал действовать пятый пакет мер, подразумевающий, в частности, выделение льготных займов предприятиям на пополнение оборотных средств, субсидий на возмещение недополученных доходов, компенсаций работодателям затрат на выплату зарплаты сотрудникам.