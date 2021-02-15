"Автодор" с 1 апреля прекращает принимать оплату проезда смарт-картами

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Автодор" с 1 апреля 2021 года прекращает принимать к оплате за проезд по своим дорогам смарт-карты, говорится в сообщении госкомпании.

"С 1 апреля на сети дорог госкомпании "Автодор" прекращается оплата проезда смарт-картами, - отмечается в сообщении. - С 15 февраля по 31 мая владельцы смарт-карт могут обменять их на 50%-ную скидку при покупке транспондера Т-pass как через интернет, так и в любом центре продаж и обслуживания ООО "Автодор - платные дороги".

В "Автодоре" пояснили, что оплата смарт-картами - устаревшая технология, при использовании которой водители не получают скидок и бонусов, а процент ее пользователей мал. Кроме того, водителю необходимо останавливаться и передавать карту в руки оператора пункта взимания платы для оплаты проезда, тогда как при использовании транспондера Т-pass достаточно замедлиться до скорости 30 км/ч.

В частности, смарт-карту невозможно использовать на ЦКАД, поскольку установленные там рамки взимания платы по технологии "Свободный поток" могут считывать только данные транспондера.