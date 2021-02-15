В Сбербанке сообщили, что около 5 млн клиентов пользуются Системой быстрых платежей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Около 5 млн клиентов Сбербанка подключились к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России, сообщил журналистам зампред правления кредитной организации Кирилл Царев на пресс-конференции в понедельник.

"Это несколько миллионов человек, около 5 [млн человек]", - сообщил Царев, отвечая на соответствующий вопрос.

Царев отметил, что мобильным приложением "Сбербанк Онлайн" пользуется порядка 65 млн клиентов, из которых активными являются 32 млн. В конце декабря Национальна система платежных карт (НСПК) сообщала, что СБП уже пользуются почти 12 млн россиян.

Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта 2020 года подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы, став одним из самых последних и завершив подключение к системе в конце мая 2020 года.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.