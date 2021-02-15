"Роснефть" обогнала "Газпром" по капитализации

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Капитализация "Роснефти" в понедельник на Московской бирже достигла 5,5 трлн рублей, в то время как капитализация "Газпрома" составила 5,4 трлн рублей. Таким образом, "Роснефть" отыграла у "Газпрома" второе место по стоимости компаний в России. Бумаги "Роснефти" растут на фоне сильной отчетности и потенциала проекта "Восток Ойл", считают эксперты фондового рынка.

Котировки бумаг "Роснефти" превысили в понедельник 519 рублей за акцию, показав за день рост на уровне 2%.

"Роснефть" по итогам 2020 года получила 147 млрд рублей чистой прибыли на фоне нестабильной макроэкономической ситуации, доложил 15 февраля глава компании Игорь Сечин президенту России Владимиру Путину. Благодаря высоким результатам работы компания подготовила основу для выплаты дивидендов в объеме 50% от чистой прибыли по итогам 2020 года.

"Чистая прибыль превзошла консенсус-прогноз в 2,4 раза", - отмечается в обзоре банка Morgan Stanley, озаглавленном "Роснефть" - результаты квартала, который запомнится надолго: Восток Ойл движется вперед". Не ожидавшиеся рынком дивиденды компании могут составить от 6,9 рубля на акцию (по оценке JP Morgan) до 7,7 рубля на акцию (по оценке UBS).

Финансовые результаты года и раскрытые "Роснефтью" в отечности подробности проекта "Восток Ойл" позволили пересмотреть целевую стоимость бумаг компании. "Роснефть" в декабре 2020 года закрыла сделку по продаже 10% "Восток Ойл" швейцарскому трейдеру Trafigura за €7 млрд. "Результат формирования портфеля активов проекта "Восток Ойл" - это более прибыльная и быстрорастущая "Роснефть", приносящая большую ценность для акционеров", - соглашаются в "Ренесанс Капитал". Эксперты повысили целевую цену "Роснефти" на 23%, до 700 рублей за акцию (9,5 долл./ГДР) с 570 руб. за акцию (7,6 долл./ГДР). "Сумма сделки по продаже доли компании Trafigura оказалась выше ожиданий рынка", - согласны в Raffеisen Bank.

В JP Morgan ожидают, что в 2021 году вклад "Восток Ойл" в оценку "Роснефти" может вырасти, если появятся новости о продаже долей в проекте. В "Ренесанс капитал" напоминают, что для продажи доступно до 39% в проекте, также ожидая вхождения новых партнеров него. "Cчитаем "Роснефть" на длинном горизонте одним из самых предпочтительных объектов инвестирования среди российских нефтедобывающих компаний и ожидаем, что рынок будет уделять все больше внимания проекту "Восток Ойл", - добавили аналитики "Атон".