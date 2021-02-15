Объем инвестиций в моногорода Тульской области в 2020 году превысил 17 млрд рублей

ТАСС, 15 февраля. Шесть территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Тульской области привлекли за 2020 год более 17 млрд рублей инвестиций. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В 2020 году в моногородах Алексине, Ефремове, Первомайском, Белеве, Суворове, Кимовске создано более 2 300 рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Города привлекли более 17 млрд [рублей] инвестиций в основной капитал", - передает пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Григория Лаврухина.

По данным пресс-службы, в 2021 году количество резидентов ТОСЭР "Ефремов" увеличится до восьми, тем самым будет создано 400 дополнительных рабочих мест, а также привлечено в общей сумме около 5 млрд рублей инвестиций. В моногороде проведут дорожные работы, благоустроят 14 дворов и завершат проект "Сердце Ефремова", направленный на возрождение исторического центра города. Кроме того, порядка 43 млн рублей выделят на строительство водонапорной системы в селе Шилово на окраине района.

На ТОСЭР "Алексин" также проведут дорожные работы, благоустроят 28 дворовых территорий и построят детский сад на 60 мест. "По проекту "Народный бюджет" планируется реализовать 22 заявки, в основном, речь идет о ремонте сельских дорог, а также объектов образования и культуры", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил Минэкономравития представить законопроект об увеличении объемов господдержки для резидентов ТОСЭР. "Сейчас льготные ставки в размере 0% применяются в течение пяти лет с момента получения статуса резидента. Теперь планируется исчислять этот срок с момента ввода производственных объектов в эксплуатацию", - отмечает пресс-служба. Проект внесут на рассмотрение не позднее 15 марта. Целью на 2021 обозначены выход на допандемические значения по занятости и оперативное формирование списка вакансий в моногородах. "В регионе есть территории без преференций, туда тоже необходимо привлекать инвесторов и готовить площадки для них", - добавил губернатор.

Первая ТОР была создана в Тульской области в моногороде Ефремове в марте 2018 года. В прошлом году пять компаний получили статус резидентов ТОСЭР "Алексин" и одна стала резидентом ТОСЭР "Ефремов", число резидентов в ОЭЗ "Узловая" достигло 19, общая сумма инвестиций составила 8 млрд рублей. В регионе действуют налоговые преференции, которые ранее не применялись в стране. В их числе - специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0), в рамках которого инвестор получает возможность зафиксировать налоговые льготы по налогу на прибыль и имущество на срок от 15 до 20 лет.