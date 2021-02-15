В Масложировом союзе не ожидают наступления в России дефицита подсолнечного масла

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Масложировой союз не ожидает дефицита подсолнечного масла в РФ, несмотря на снижение урожая подсолнечника. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор союза Михаил Мальцев.

"Беспокоиться о дефиците подсолнечного масла на полках магазинов нет никаких оснований", - сказал он.

По его словам, невзирая на снижение урожая подсолнечника в прошлом году, объемы производства подсолнечного масла сохранились. За период с сентября по январь сезона 2020-2021 произведено 2,5 млн тонн нерафинированного подсолнечного масла, ровно столько же было получено в сезоне 2019-2020 за указанные месяцы, сообщил Мальцев. В то же время, по его данным, на 20% снизились объемы экспорта нерафинированного масла. Особенно отчетливо это видно в январе, когда экспорт упал на 40%, добавил он.

Мальцев также отметил, что в январе традиционно снижается потребление рафинированного бутилированного масла. "Все это соответствует естественным сезонным колебаниям", - уверен глава союза. При этом, по его словам, внутреннее потребление бутилированного масла составляет одну пятую часть от общего объема производства. Производители продолжают выполнять условия соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло в полном объеме, заключил он.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр.