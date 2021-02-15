Китай впервые в истории стал крупнейшим торговым партнером ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Китай впервые за все время стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, вытеснив с первой позиции исторического союзника ЕС - США. Об этом говорится в распространенном в понедельник отчете статистического агентства Еврокомиссии - Евростата.

"В 2020 году Китай стал главным партнером ЕС", - отмечается в документе.

В минувшем году импорт ЕС из Китая вырос на 5,6% до €383,5 млрд, экспорт в Китай - на 2,2% - до €202,5 млрд. С США динамика противоположная - американский импорт в ЕС упал на 13,2% - до €202 млрд, а экспорт ЕС в США сократился на 8,2% - до €353 млрд.

Помимо пандемии, изменение торговой динамики в немалой степени стало следствием выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit).

Россия в 2020 году отошла на пятое место в торговле с Евросоюзом, уступив Швейцарии и вышедшей из сообщества Великобритании. Российский экспорт в ЕС сократился на 34,3% - до €95,2 млрд, российский импорт из ЕС снизился на 10% - до €79 млрд.