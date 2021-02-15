Мишустин утвердил план по очистке акваторий Дальнего Востока от затонувших судов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план мероприятий, направленных на освобождение акваторий Дальневосточного федерального округа (ДФО) от затонувших судов. Об этом в понедельник сообщается на сайте кабмина.

"Акватории Дальневосточного федерального округа (ДФО) освободят от затонувших судов. План мероприятий, направленных на решение этой проблемы, утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Реализация плана мероприятий позволит устранить негативное влияние брошенных судов на экологию, сделает судоходство в акваториях ДФО более безопасным", - говорится в сообщении.

Пилотным регионом для подъема судов выбрана Магаданская область, где в бухте Нагаева первые четыре судна должны быть подняты в течение 60 дней с момента подписания госконтракта с подрядчиком. "До июля текущего года Минтранс совместно с Минфином и Росимуществом оценят перспективы распространения полученного в Магаданской области опыта на другие субъекты Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, до 1 марта Минтранс, Росморречфлот, администрации морских портов и бассейнов внутренних водных путей совместно с регионами ДФО должны сформировать перечень затонувшего имущества, которое необходимо поднять. До 1 апреля распоряжения о необходимости подъема оставшихся затопленных судов будут направлены в адрес известных собственников, которые должны будут обратиться к капитанам морских портов за установлением сроков и выдачей разрешений на подъем судов. Минтрансу поручено раз в год с 1 марта 2022 года докладывать правительству о ситуации с расчисткой акваторий.

План мероприятий принят по итогам рабочей поездки главы кабмина РФ Михаила Мишустина на Дальний Восток. Тогда премьер посетил рыбный терминал Магаданского морского порта, где, в частности, обсудил с местными жителями проблему утилизации затонувших кораблей.