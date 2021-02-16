Четверть российских компаний намерены заместить до 30% сотрудников фрилансерами

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Четверть российских компаний планируют заместить фрилансерами до 30% своих работников, российский рынок фриланса в среднесрочной перспективе продемонстрирует высокие темпы роста. Об этом говорится в исследовании, проведенном консалтинговой компанией PwC.

"Прогнозный среднегодовой темп роста российского рынка фриланса до 2025 года составит 20%, а сам рынок вырастет до $102 млрд. Доля российского рынка фриланса в общей структуре глобального рынка фриланса к 2025 году составит порядка 1,1%. 25% компаний планируют до 30% работников заместить фрилансерами", - отмечается в исследовании.

По оценке PwC, 50% спроса на фрилансеров формируют малые и средние компании с оборотом до 100 млн рублей. Как отмечается в исследовании, 64% российских фрилансеров зарабатывают до 30 тыс. рублей в месяц, 85% таких работников моложе 45 лет. "Один из ключевых факторов долгосрочного спроса на услуги фрилансеров - прогнозируемое снижение количества трудоспособного населения (на 6,5% за пять лет) и нарастающий дефицит квалифицированных кадров", - говорится в исследовании.

По словам партнера, руководителя проекта PwC Freelancer Marketplace Михаила Магрилова, пандемия коронавируса в 2020 году лишь косвенно повлияла на развитие фриланса в России. "Пандемия повлияла, прежде всего, на переход к дистанционному формату работы. Фриланс "задело по касательной", в результате из двух "но" фриланса для внутреннего заказчика - "не наш сотрудник" и "не сидит рядом", - второе перестало быть проблемой", - отметил Магрилов.

Кроме того, как заявил Магрилов, в прошлом году многие компании остановили найм сотрудников. "Никто не понимал, куда пойдет рынок, в результате под срочные задачи привлекали больше фрилансеров, чем когда бы то ни было раньше", - сказал он.

По оценкам экспертов, число фрилансеров в России выросло с 3 млн в 2014 году до 14 млн в 2020 году, а объем рынка фриланса - с $33 млрд в 2018 году до $41 млрд в 2020 году. "Россия в 2020 году вошла в первую десятку стран по объему рынка фриланса в денежном выражении", - отмечается в исследовании. По прогнозу PwC, среднегодовой темп роста глобального рынка фриланса до 2025 года составит 16%, а сам рынок вырастет до $13,84 трлн.