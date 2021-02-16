СМИ: аэропорт Орли закрывает терминал из-за спада объемов авиаперевозок

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Администрация аэропорта Орли, расположенного к югу от Парижа, приостанавливает работу терминала 4 "до дальнейшего распоряжения" из-за резкого сокращения авиаперевозок. Об этом сообщает в понедельник вечером газета Les Echos .

Все рейсы, которые обслуживались в этом терминале, будут временно переведены во 2-й и 3-й терминалы, которые остаются частично открыты. Ранее терминал 4 уже закрывали на месяц во время второго режима самоизоляции, который действовал в стране с октября по конец ноября. Терминал 1 остается закрыт с ноября.

Одной из причин резкого падения объемов воздушного трафика стало решение властей Франции серьезно ограничить трансграничные перелеты с 31 января. Теперь, чтобы отправиться за пределы ЕС, необходимо предоставить пограничным службам подтверждение, что причины для поездки действительно неотложные, в противном случае пассажира не пропустят на посадку. Прибывающим же из-за пределов Евросоюза, помимо доказательств прибытия по уважительной причине, необходимо предъявить и результат ПЦР-теста на коронавирус, после чего отправиться на добровольную самоизоляцию на 10 дней.

По данным Управления парижских аэропортов (ADP), количество пассажиров в 2020 году сократилось почти на 70%. Аэропорт Руасси - Шарль де Голль принял 22,3 млн человек (-70,8%), Орли - 10,8 млн человек (-66,1%). Воздушный трафик просел на 62,2% в первом полугодии и на 76,1% во втором.