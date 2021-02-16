В ОНФ хотят обязать банки предупреждать о вреде многократных онлайн-заявок на кредиты

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил Банку России предложение закрепить в нормативных актах обязательство банков уведомлять потенциальных заемщиков о негативных последствиях для кредитной истории многократных заявок, заполняемых на сайтах кредитных организаций. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо организации.

"Заполняя многочисленные заявки в течение дня как развлекательный тест, в дальнейшем люди могут столкнуться с отказом в получении кредита, даже если не допускали просрочек и аккуратно вносили платежи по предыдущим обязательствам", - объяснила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

По ее словам, заемщик в первой заявке может допустить ошибку или запросить слишком большую сумму, которая не соответствует его доходу, а после отказа начать отправлять запросы в другие банки, повышая риски испортить свою кредитную историю. Многократные заявки могут быть восприняты как желание взять одновременно несколько кредитов в разных банках в обход ограничения по предельной долговой нагрузке, объяснила специалист.

Инициатива ОНФ подразумевает уведомление потенциальных заемщиков об отправке запроса в бюро кредитных историй после получения онлайн-заявки, а также о последствиях многократной подачи таких заявок. В письме также отмечена целесообразность разработки механизма уведомления гражданина о запросе его кредитной истории банком с возможностью заблокировать или одобрить ее.

В пресс-службе Банка России предложение сочли заслуживающим обсуждения, однако сформировать позицию пообещали после всесторонней проработки вопроса.