Послепраздничные торги на бирже Гонконга открылись ростом котировок

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 февраля. /ТАСС/. Торги на фондовой бирже Гонконга во вторник открылись уверенным ростом котировок. Индекс Hang Seng поднялся на 502 пункта (1,66%) и достиг отметки 30 675 пунктов, свидетельствуют данные этой площадки.

Это самое высокое значение биржевого индикатора с июня 2018 года.

Активность инвесторов обусловлена их возвращением на рынок после каникул по случаю Нового года по лунному календарю. Рост котировок отмечен во всех секторах. На 4,59% подорожали акции банковского гиганта HSBC - до 44,45 гонконгского доллара за бумагу ($5,7).

На 5,86% улучшились позиции Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации. Растет стоимость активов, связанных с недвижимостью, высокими технологиями, производством золота.

Котирующиеся в Гонконге акции российского алюминиевого гиганта "Русал" укрепились на 4% - до 3,93 гонконгского доллара (0,51 цента США) за единицу.

Торги на биржах материкового Китая остаются закрытыми и возобновятся 18 февраля.