Аппарат Титова поддержал идею льгот малому бизнесу, работающему с осужденными

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Инициатива предоставления статуса социального предпринимателя организациям малого и среднего бизнеса, которые дают работу осужденным, является выгодной для всех участников таких отношений, считает общественный омбудсмен по защите арестованных и отбывающих наказание бизнесменов Юрий Осипенко, входящий в аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

"Это сотрудничество выгодно всем. Предприниматели получают возможность организовать новые производства с меньшими затратами, используя материальную базу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Бизнес, кроме получения прибыли, осуществляет еще и важную социальную миссию - обучение и трудоустройство осужденных, что облегчит их социализацию после освобождения", - сказал Осипенко ТАСС во вторник.

Он отметил, что на данный момент используется не более 30% от производственных мощностей уголовно-исполнительной системы. "Это связано с такими системными проблемами, как недостаточная финансовая дисциплина, бюрократия и связанная с этим низкая скорость принятия решений, а также отличия в правоприменении, часто в пределах одного региона, нехватка сотрудников в производственном секторе ФСИН и отсутствие обратной связи с результатами их деятельности", - пояснил он.

Чтобы сотрудничество бизнеса и ФСИН развивалось, одного законопроекта недостаточно, считает общественный омбудсмен. По его словам, необходимо организовать постоянно действующую рабочую группу из представителей Совета Федерации, бизнес-омбудсмена РФ, ведущих деловых объединений и ФСИН. Осипенко считает, что эта группа должна в том числе помогать в реализации законодательных инициатив по "предоставлению преференций предприятиям малого и среднего бизнеса при реализации продукции, произведенной в учреждениях службы исполнения наказаний".

Собеседник агентства рассказал, что осужденные могут получать заработную плату, обучаясь и трудоустраиваясь на производствах, организуемых совместно бизнесом и ФСИН. Так, граждане получают возможность оплачивать исковые требования потерпевших и штрафы, назначенные судом, а также получают возможность претендовать на смягчение наказания или условно-досрочное освобождение. Кроме того, получая зарплату, осужденные могут приобретать себе дополнительные, разрешенные вещи и продукты питания.

Позиция деловых объединений

Поддерживают инициативу и представители крупных деловых объединений. Руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева назвала ее "очень важной". По ее мнению, сейчас существует проблема адаптации граждан, которые отбывали наказание за преступление.

"Им действительно сложно устроиться на работу после отбывания наказания. Поэтому возможность реализации их положительного потенциала, который будет приносить пользу обществу и давать возможность заработка, безусловно, необходимо оценить положительно", - сказала она агентству.

Будет ли инициатива реально работающей, зависит от того, как будет прописан регламент в проекте закона, который будет принят, а также не будет ли неверного применения воли законодателя при практическом применении, уточнила она. "Предприниматели обычно с настороженностью подходят к вопросу найма таких сотрудников. Но надо помнить, что неустроенность обычно порождает рецидив", - добавила Авдеева.

Член правления "Опоры России", председатель комиссии бизнес-объединения по социальному предпринимательству Сергей Голубев также поддержал инициативу. Он считает, что "требуется существенный пересмотр подходов к системе исполнения наказания". "Однако мы уверены, что такой подход позволит сформировать большую уверенность [среди осужденных] в завтрашнем дне за счет понимания своих доходов после освобождения", - сказал он.