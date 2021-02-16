ХАБАРОВСК, 16 февраля. /ТАСС/. Золотопромышленники в Хабаровском крае за 2020 год добыли более 24,4 тонн золота. Об этом ТАСС сообщила замначальника управления и развития отраслей природно-ресурсного комплекса Минприроды региона Марина Беляева

"В 2020 году добыча золота в крае составила 24 486,9 кг или 97,1% к уровню 2019 года. В 2021 году добыча золота ожидается в объеме 25 100 кг или 102,5% по отношению к 2020 году", - сказала Беляева.

Она уточнила, что объемы добычи вырастут за счет увеличения производственной программы на предприятиях ООО "Амур Золото" и АО "Охотская ГГК".

Несмотря на сложности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, горнодобывающая отрасль края, как сообщало ранее региональное правительство, сохранила стабильность. Финансово-экономическое состояние золотодобывающих предприятий региона было устойчивым, просроченной задолженности по налоговым платежам, кредитам поставщикам не допущено. Занятость также сохранилась на уровне не ниже заданного годом ранее - это около 10 тыс. человек.

Хабаровский край входит в первую десятку золотодобывающих регионов страны. В 2019 году был установлен новый для региона исторический рекорд добычи золота - 25,2 тонны.