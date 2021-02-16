{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иск о банкротстве вертолетной авиакомпании "Геликс" подан в Арбитражный суд Югры

Сумма исковых требований составляет более 3 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 февраля. /ТАСС/. Компания "Авиатехкомплект" (Москва) подала в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) иск о признании банкротом АО "Авиакомпания "Геликс", занимающегося вертолетными перевозками в ЯНАО, ХМАО, Пермском крае.

"Заявление о признании должника банкротом. Сумма исковых требований ["Авиатехкомплект" к "Геликсу"] - 3 млн 720 тыс. рублей", - говорится в картотеке арбитражных дел.

Согласно данным системы СПАРК, ООО "Авиатехкомплект" оказывает услуги по техобслуживанию, ремонту и производству вертолетов. Вертолеты авиакомпании "Геликс" занимаются облетами трубопроводов, перевозкой крупногабаритных и неформатных грузов, патрулированием лесов и природоохранных зон, экстренной доставкой больных из отдаленных населенных пунктов. Среди заказчиков - "Газпром трансгаз Сургут", "Газпром добыча Уренгой", Пермская краевая клиническая больница, ПАО "ФСК ЕЭС".

Теги
РоссияПермский крайХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
Число DDoS-атак онлайн-магазинов в России выросло вдвое в 2020 году
Согласно результатам исследования компании "Ростелеком", на фоне введения карантина популярность этой отрасли возросла, что сделало ее более привлекательной целью для злоумышленников
Читать полностью