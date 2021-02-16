Иск о банкротстве вертолетной авиакомпании "Геликс" подан в Арбитражный суд Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 февраля. /ТАСС/. Компания "Авиатехкомплект" (Москва) подала в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) иск о признании банкротом АО "Авиакомпания "Геликс", занимающегося вертолетными перевозками в ЯНАО, ХМАО, Пермском крае.

"Заявление о признании должника банкротом. Сумма исковых требований ["Авиатехкомплект" к "Геликсу"] - 3 млн 720 тыс. рублей", - говорится в картотеке арбитражных дел.

Согласно данным системы СПАРК, ООО "Авиатехкомплект" оказывает услуги по техобслуживанию, ремонту и производству вертолетов. Вертолеты авиакомпании "Геликс" занимаются облетами трубопроводов, перевозкой крупногабаритных и неформатных грузов, патрулированием лесов и природоохранных зон, экстренной доставкой больных из отдаленных населенных пунктов. Среди заказчиков - "Газпром трансгаз Сургут", "Газпром добыча Уренгой", Пермская краевая клиническая больница, ПАО "ФСК ЕЭС".