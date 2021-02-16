"Ъ": мясопереработчики просят повысить закупочные цены колбас и сосисок на 10%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Участники рынка мясопереработки хотят добиться повышения оптовых цен на свою продукцию, включая колбасы и сосиски, и аргументируют свои запросы подорожанием свинины и мяса курицы. Об этом во вторник со ссылкой на представителей сети "Лента", а также другой крупной сети сообщает газета "Коммерсантъ".

Поставщики направляют в сети соответствующие запросы. По словам представителя "Ленты", речь идет о повышении закупочных цен на 10%. Эту информацию газете подтвердил собеседник и в другой крупной сети, добавив, что производители пообещали растянуть рост цен на несколько месяцев.

По информации крупного представителя мясоперерабатывающей отрасли, если в феврале прошлого года 1 кг тушки бройлера первой категории стоил 87-92 рубля, то сегодня -134-138 рублей. Свинина на кости стоила 119 рублей за 1 кг, а сейчас - 134-138 рублей. Мясопромышленники также предупредили о росте цен на говядину: в нынешнем году из-за роста себестоимости они могут вырасти в пределах 15% год к году.

"Единственный способ производителей сохранить маржу - это транслировать повышение цен для розницы", - объяснил коммерческий директор АПФ "Наша житница" Артем Кудимов.

В Минсельхозе изданию сообщили, что пока не получали обращения мясопереработчиков, а также добавили, что не видят причин для роста цен. В министерстве указали, что в начале года наблюдалось снижение цен на свинину вследствие перенасыщения рынка, аналогичная ситуация складывается и на рынке мяса птицы. Цены на убойное куриное мясо сейчас даже чуть ниже, чем два года назад, подчеркнули в ведомстве.