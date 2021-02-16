Кабмин выделит еще более 3,6 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 3,6 млрд рублей на финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий и субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства.

"На финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий будет направлено еще 2,47 млрд рублей. <…>. Кроме того, еще 1,16 млрд рублей пойдет на субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства по комплексному развитию сельских территорий будут распределены между 22 регионами, в которых за счет федеральной помощи планируется реализовать более 30 проектов. Финансирование будет направлено на строительство и реконструкцию школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газо- и водопроводов. Как сообщает пресс-служба, эти меры затронут около 195 тыс. человек и позволят создать более семи тысяч рабочих мест.