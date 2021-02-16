Эксперты: сети привлекают Минпромторг и Минсельхоз в диалог с поставщиками о повышении цен

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские торговые сети привлекают специалистов Минпромторга, Минсельхоза и ФАС РФ в переговоры с поставщиками для разрешения спорных вопросов о повышении закупочных цен. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей 26 крупнейших розничных торговых сетей и представляющей более 30% российского розничного рынка.

"Поступающие от производителей и поставщиков запросы на изменение закупочных цен тщательно рассматриваются торговыми сетями на предмет обоснованности. При необходимости для этого привлекаются специалисты Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли и ФАС", - сообщили в АКОРТ, комментируя публикацию газеты "Коммерсантъ" о том, что поставщики - производители мясных изделий обращаются в торговые сети с просьбой пересмотреть закупочные цены, ссылаясь на подорожание свинины и мяса птицы.

Как отметили в АКОРТ, в случае если причины повышения цен - объективны, торговые сети идут на повышение закупочных цен, одновременно максимально сдерживая изменения на полках за счет собственных ресурсов и избегая резкой коррекции цен. "Если запрос производителя на повышение закупочной цены не имеет под собой объективных оснований, стоимость на конкретный товар остается стабильной", - добавили в ассоциации.