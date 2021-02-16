Минсельхоз: обеспеченность рынка РФ мясом способствует сохранению стабильных цен на него

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Обеспеченность внутреннего рынка России мясом способствует сохранению стабильных цен на эту продукцию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

"Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен", - заявили в министерстве.

В министерстве отметили, что мясная отрасль в РФ в последние годы интенсивно развивается, ежегодно наращивая объемы производства. Так, на 10 февраля цены сельхозтоваропроизводителей на свинину составляют 151,8 рубля/кг, что сопоставимо с уровнями аналогичной даты 2019 и 2018 годов (147,8 рубля/кг и 149,6 рубля/кг соответственно). При этом в начале 2020 года отмечалось снижение цен на свинину вследствие перенасыщения рынка и их последующее постепенное восстановление до текущих значений, добавили в министерстве.

По данным Минсельхоза, аналогичная ситуация складывается на рынке мяса птицы. Стоимость куриного мяса в убойном весе в настоящий момент составляет 113,8 рубля/кг, что ниже, чем в феврале 2019 года (114,9 рубля/кг).

"Насыщение внутреннего рынка в совокупности с растущей конкуренцией будет способствовать сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо. Кроме того, применение таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и масличных позволит сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, что обеспечит снижение себестоимости производства и сохранение уровня цен на конечную продукцию животноводства", - добавили в министерстве.

Там также отметили, что Минсельхоз не получал обращения мясопереработчиков, связанные с ростом цен на сырье.

16 февраля газета "Коммерсантъ" написала о том, что поставщики-производители мясных изделий обращаются в торговые сети с просьбой пересмотреть закупочные цены, ссылаясь на подорожание свинины и мяса птицы.