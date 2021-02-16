МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Ретейлер Ozon учредил микрофинансовую компанию - ООО "МКК "Озон кредит", следует из данных ЕГРЮЛ.

ООО "Микрокредитная компания "Озон кредит" зарегистрирована 15 февраля в Москве, уставный капитал компании - 1 млн руб. Учредители - ООО "Озон холдинг" (99%) и ООО "Интернет решения". Должность гендиректора, по данным ЕГРЮЛ, занял Дмитрий Малютин.

По данным ЕГРЮЛ, компания сможет оказывать услуги потребительского и промышленного кредитования.

"Ozon продолжает развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцам нашего маркетплейса. Число наших партнеров растет, мы будем и дальше предлагать им новые продукты - об их запуске мы сообщим в момент готовности. Ozon зарегистрировал компанию и теперь займется вступлением в государственный реестр микрофинансовых организаций", - сообщили в компании.

Сейчас к Ozon.Invest подключены банки "Открытие" и МТС Банк, а также финтех-сервисы Simple Finance и "Папа финанс".