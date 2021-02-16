Искусственный интеллект и спутниковый мониторинг помогают повысить урожай на Кубани

КРАСНОДАР, 16 февраля. /ТАСС/. Расчет внесения удобрений, спутниковый мониторинг виноградников, беспилотники для опрыскивания полей - аграрный комплекс Краснодарского края широко внедряет цифровые технологии для снижения расходов и увеличения урожая. Внедрение систем "умного земледелия" помогает аграриям повысить качество получаемого продукта, отмечают ученые и аграрии.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом РФ, производит около половины всех фруктов и ягод страны.

Цифровой контроль

Одним из трендов систем точного земледелия является мониторинг посевов при помощи аэро- или спутниковой фотосъемки, говорят эксперты. Такие системы уже применяют к примеру, на одном из старейших в России заводов игристых вин в Абрау-Дюрсо.

"В прошлом году нами было произведена аэрофотосъемка виноградников и оцифровка полученных геоданных. Специалисты при помощи беспилотных летательных аппаратов с фотокамерами высокого разрешения произвели съемку и оцифровку, наложив на кадастровые карты данные вплоть до точных координат рядов. Была оцифрована схема посадки виноградников, посчитан каждый куст, каждый шпалерный столб", - рассказал руководитель виноградарского подразделения Группы компаний "Абрау-Дюрсо" Андрей Ермаков.

Он добавил, что, помимо аэросъемки, на винодельне работают программы, которые позволяют систематизировать все имеющиеся данные о виноградниках: статистические данные об урожаях за последние десять лет, обработке винограда на разных участках, использованных удобрениях. Система позволяет проанализировать урожайность и качество винограда, отметил Ермаков. Также в зависимости от урожая прошлого сезона разрабатывается оптимальная стратегия работы на следующий год.

"Говорить о снижении расходов на гектар пока не приходится. Все возможности по оптимизации себестоимости, которые нам дает программное обеспечение, перекрываются повышением стоимости на все составляющие механизированных и уходовых работ: растут цены на удобрения, на металл для шпалер, ГСМ и запчасти для техники. Поэтому мы скорее используем такой подход для повышения качества нашего винограда, а в результате и конечного продукта - вина", - добавил Ермаков.

В пресс-службе крупного винного холдинга "Ариант" рассказали, что цифровизация позволяет снизить количество ошибок, связанных с человеческим фактором, составить точные долгосрочные прогнозы развития производства. В агрофирме "Южная", которая входит в группу компаний, уже оцифровали виноградники, а с 2018 года сельхозтехника, автомобили, топливораздаточные колонки оборудованы датчиками уровня топлива, считывателями и приборами спутникового мониторинга. Аналогичная система мониторинга автомобилей и тракторов используется и в автопарке "Фанагории".

"В программе мы видим, на каком поле, с какой скоростью, какое время работал трактор, информация является важной для оценки качества и объема выполняемой работы. Например, идет опрыскивание виноградников, в программе установлено ограничение скорости 10 км (за систематическое нарушение скоростного режима лишают премии), при превышении скорости на смартфон приходит уведомление, и ответственный специалист, позвонив трактористу, предупредит его об этом", - объяснил главный инженер ООО "Фанагория-Агро" Михаил Остапенко, добавив, что также в топливные баки установлены датчики уровня топлива. После установки датчиков был сделан анализ по датчику уровня топлива, который показал, что разница составляла 5-8% в сторону экономии в зависимости от вида работ.

Интеллектуальный сев

Аграрии Краснодарского края в последние годы активно внедряют элементы точного земледелия, говорят в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. Технологии, позволяющие оптимизировать и автоматизировать некоторые процессы, тем самым снизив расходы, уже используют около 200 хозяйств на площади почти 1 млн га.

"Агромониторинг дал возможность контролировать использование земельного банка по назначению, увеличить эффективность его использования, использовать цифровые карты в режиме online в любой точке поля вне зависимости от качества покрытия сети Интернет и конфигурировать различные отчеты", - рассказал ТАСС начальник отдела мониторинга и точного земледелия крупнейшего на юге страны агрохолдинга "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева" Валерий Данилов. Данилов добавил, что компания планирует расширить перечень систем точного земледелия, используемых на предприятии.

Как отметил технический директор агрообъединения "Галан" Владимир Зурин, внедрение спутникового мониторинга техники, установление датчиков для мониторинга почвы и внесения удобрений, системы интеллектуального сева и опрыскивания позволили добиться равномерной всхожести на полях.

Дроны для расчета урожайности

В России элементы точного или умного земледелия внедрены почти в трех тысячах сельскохозяйственных предприятий, больше всего - в регионах Южного федерального округа, сообщил руководитель Центра прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития АПК: технологии точного сельского хозяйства Кубанского государственного аграрного университета Евгений Труфляк. В этом центре занимаются исследованием систем точного земледелия, а также разработкой новых продуктов для оптимизации процессов. Ученые называют перспективной технологию, при которой для мониторинга состояния посевов и необходимого для внесения в почву количества удобрения используются беспилотники. Это особенно актуально для хозяйств, занимающихся выращиванием риса.

"Беспилотники взлетают над полями, например, во время всходов пшеницы, делают фотографии полей, потом эти фотографии мы объединяем в массив, получаем план, дальше этот фотоплан может использоваться для визуального осмотра, чтобы посмотреть реальное состояние поля", - объяснил заместитель руководителя центра Николай Курченко.

Также специальная программа вычисляет площадь пораженных грызунами участков. По словам Курченко, после получения высокоточных фотографий полей с беспилотника компьютер создает математическую модель на основе цвета посевов. Это позволяет высчитать прогноз по урожайности. В 2020 году ученые провели серию экспериментов, где изучали возможность применения данной разработки, и прогнозы практически полностью совпали с фактической урожайностью.

"Мы сейчас ведем переговоры с рядом хозяйств, чтобы продолжить работу. Плюс в этом году очень интересно провести работы по опрыскиванию полей с дрона, здесь мы как раз говорим и про режим работы беспилотника, с какой высоты он опрыскивание должен проводить, с какой скоростью", - добавил Курченко.

Кроме того, кубанские ученые ведут разработку систем умного земледелия на основе big data, которые высчитывают оптимальные значения химических веществ, необходимых для конкретного грунта и его состояния. "На сегодняшний день мы проанализировали более 10 тыс. результатов агрохимических опытов по территории России по 15 культурам. И исходя из этого у нас уже формируются методики, которые мы оцифровываем", - рассказал ТАСС основатель стартапа "Магротек" из Краснодара Вячеслав Холодченко.