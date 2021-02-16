Решетников заявил, что Россия готова к сотрудничеству с новым гендиректором ВТО

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия удовлетворена успешным окончанием выборов главы Всемирной торговой организации (ВТО), намерена сотрудничать с новым гендиректором и добиваться повышения эффективности регулярной и переговорной работы на площадке ВТО. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, слова которого передает пресс-служба министерства.

"Россия последовательно выступала за скорейшее назначение нового руководителя ВТО, активно участвовала в консультациях с другими членами организации по этому вопросу. Мы удовлетворены успешным окончанием выборов, проведенных в сжатые сроки, несмотря на пандемию коронавируса", - прокомментировал министр назначение представительницы Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала новым генеральным директором ВТО.

Решетников выразил уверенность, что профессиональный опыт Оконджо-Ивеалы и ее авторитет на международной арене позволит ей успешно решать актуальные задачи, стоящие перед ВТО, укрепить центральную роль организации в многосторонней торговой системе, содействовать достижению компромисса по ключевым вопросам реформы ВТО, что в конечном итоге внесет существенный вклад в восстановление мировой экономики.

"Мы намерены конструктивно сотрудничать с новым гендиректором, содействовать ее усилиям по совершенствованию организации на благо ее членов, добиваться повышения эффективности регулярной и переговорной работы на площадке ВТО", - добавил глава Минэкономразвития.

15 февраля на внеочередном заседании Генсовета ВТО члены организации пришли к консенсусу по кандидатуре нового Генерального директора ВТО. Ей стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, официально она вступит в должность 1 марта.

Генеральный директор ВТО, назначаемый на четыре года, руководит секретариатом, отвечает за надзор и руководство административными операциями организации. Его роль - в первую очередь консультативная и управленческая, поскольку решения в ВТО принимают члены организации - либо на конференции министров, либо через Генеральный совет.

Пост гендиректора оставался вакантным с 31 августа прошлого года, когда его покинул до истечения срока полномочий прежний глава организации Роберту Азеведу.