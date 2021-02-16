Киев заявил, что импортировал электроэнергию из РФ из-за угрозы веерных отключений

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Украина выступает против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, но была вынуждена осуществить закупку из-за угрозы веерных отключений электричества. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на форуме "Украина. 30".

"Мы против того, чтобы закупать электроэнергию из Белоруссии и России, но для этого необходимо отсоединиться от энергосистемы РФ и Белоруссии и присоединиться к европейской", - сказал он, признав, что Украина "критически зависит от РФ и Белоруссии в этом вопросе".

Витренко напомнил, что его страна была вынуждена возобновить импорт электроэнергии из соседних государств из-за дефицита. "Были холода, был дефицит электроэнергии при том, что все наши атомные, газовые блоки работали на полную мощность. Была аварийная помощь и импорт из Белоруссии, даже несколько дней из РФ. Была угроза веерных отключений", - отметил он.

По словам Витренко, власти Украины сейчас работают над тем, чтобы страна объединилась с энергосистемой ЕС и не зависела от поставок электроэнергии из РФ и Белоруссии. "Сейчас план - сделать это к 2023 году. Нужно тяжело работать, чтобы этот план выполнить, а может, и перевыполнить", - сказал он.

С 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля - из России. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания. Из России Украина начала импортировать электроэнергию на коммерческих условиях, затем Киев запросил у российской стороны так называемую аварийную помощь - дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме страны.

Позже крупнейшие украинские теплоэлектроцентрали потребовали от правительства страны запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии и отменить ценовые ограничения тарифов. Однако, как заявил в понедельник глава правления энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, Украина не откажется от импорта электроэнергии из РФ до конца текущего отопительного сезона.