FT: ФРГ рассчитывает убедить США отказаться от санкций против "Северного потока - 2"

По данным издания, в частности, немецкие политики рассматривают возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть "Северный поток - 2", если Россия, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему. "Как только "Северный поток - 2" будет завершен, у нас будет возможность остановить подачу газа, когда мы сочтем это необходимым. Таким образом мы можем получить совершенно иную возможность оказывать влияние на Россию", - считает депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Андреас Ник.

Как отмечает FT, в Берлине надеются, что с приходом Энтони Блинкена на пост госсекретаря США в отношении "Северного потока - 2" Вашингтоном будет выбран иной подход. Газета в этой связи обращает внимание на популярность среди немецких экспертов книги Блинкена "Союзник против союзника: Америка, Европа и сибирский трубопроводный кризис" (Ally Versus Ally: America, Europe, and the Siberian Pipeline Crisis), изданной в 1987 году. В ней рассматривается скандал, разгоревшийся между США и Европой в начале 1980-х годов из-за нового трубопровода, необходимого для поставок газа из Советского Союза в Европу. В 1981 году администрация президента США Рональда Рейгана ввела санкции в отношении этого проекта, что привело к одному из самых тяжелых кризисов в трансатлантических отношениях времен холодной войны. В своей работе Блинкен утверждал, что Вашингтону важнее заботиться о своих союзниках, чем диктовать им условия ведения экономических отношений с Москвой.

Издание также подчеркивает, что со стороны новой администрации есть явное желание наладить отношения с Берлином. США рассматривают Германию как важнейшего союзника, в том числе в вопросах противостояния Китаю, переговоров с Ираном и изменения климата. Решение проблемы вокруг "Северного потока - 2" позволит им сосредоточиться на общей повестке дня, добавляет FT.