Минпромторг включит водород в приоритетные для специнвестконтрактов технологии

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минпромторг намерен включить технологии по использованию водорода в приоритетные при заключении новых специнвестконтрактов (СПИК), заявил глава ведомства Денис Мантуров.

"Мы планируем включить технологии с использованием водорода в перечень приоритетных для заключения специальных инвестиционных контрактов. Уверен, что это будет интересно для всех российских и немецких компаний, работающих по этому направлению", - сказал он, выступая на конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией.

Мантуров подчеркнул, что РФ заинтересована в сотрудничестве с Германией в данной сфере. "Знаю, что в вашей стране, как и у нас, уделяется большое внимание развитию водородной энергетики. Мы готовы к серьезной совместной работе в этом направлении, включая разработку и производство оборудования, а также реализацию инфраструктурных проектов по производству и хранению водорода, а также его транспортировке", - добавил министр.

Ранее Мантуров говорил, что компании РФ могут участвовать в реализации водородных проектов в Германии, поставляя оборудование и инжиниринговые услуги.

В конце прошлого года правительство утвердило перечень технологий, при использовании которых компании смогут заключать с государством СПИК 2.0. В перечень попали более 600 технологий из различных отраслей, в том числе энергетики, машиностроения, медицины, химической промышленности, производства газовых турбин большой мощности, конверсии дизельных автомобильных двигателей для работы в комбинированном режиме на газомоторном и дизельном топливе.

Что такое СПИК

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.