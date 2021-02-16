Роспотребнадзор предложил лицензировать дезинфекцию как отдельный вид деятельности

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Дезинфекция, в том числе за пределами медицинских учреждений, должна быть признана самостоятельным видом деятельности и подлежит лицензированию. Об этом заявил во вторник начальник управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора Алексей Волков.

"Та дезинфекционная деятельность, которая осуществляется в рамках медицинской деятельности, у нас подлежит лицензированию. Но деятельность, которая осуществляется вне медицинской практики, лицензированию на сегодняшний день не подлежит. Мы предлагаем определить дезинфекционную деятельность как самостоятельный вид деятельности, который подлежал бы лицензированию", - сказал он на заседании Рабочей группы Совета при президенте РФ по правам человека по общественному контролю за дезинфекцией.

Волков уточнил, что для этого требуется поручение правительства о внесении изменений в перечень лицензирующих организаций и разработка положения о лицензировании дезинфекции.

Представитель Роспотребнадзора также сообщил, что ведомство поддержало инициативу Министерства промышленности и торговли РФ о том, чтобы включить дезинфицирующие средства в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке. "На сегодняшний день проходит ряд экспериментов с пищевой продукцией, молочной продукцией, у нас уже введена цифровая маркировка по табачным изделиям, обуви, меховым изделиям, лекарственным средствам. Мы поддерживаем по аналогии внедрение цифровой маркировки дезинфицирующих средств. В частности, вчера обсуждался вопрос о проведении эксперимента на более узком сегменте - кожные антисептики", - пояснил он.

Волков напомнил, что в РФ зарегистрировано более 4,5 тыс. дезинфекционных средств, в том числе свыше 3 тыс. дезинфицирующих средств.

"Мы в Евразийском экономическом союзе, и на российском рынке у нас присутствуют дезсредства, которые были зарегистрированы уполномоченными органами стран Евразийского экономического союза. К сожалению, некоторые недобросовестные производители, в том числе российские, пытаются получить свидетельство о государственной регистрации в других странах. <…> У нас есть примеры обращения на рынке продукции, которую производитель позиционирует как дезинфицирующее средство. Вместе с тем эта продукция не является по сути дезинфицирующим средством", - сказал он, отметив, что такие средства при использовании как дезинфицирующие могут нанести вред, так как по сути являются лекарственными средствами.